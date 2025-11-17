В Новороссийске 10 тысяч человек останутся без воды

18 ноября в Новороссийске частично приостановят подачу воды из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения. Об этом уведомили в МУП «Водоканал».

Водоснабжение ограничат в части зон №3, 3А, 29 и 7 с 09:00 утра. В это время начнутся работы по переврезке водопровода на Анапском шоссе на участке от ул. Тобольской до западного рынка. Подача холодной воды будет приостановлена для 10 тыс. жителей города, трех котельных и ряда социальных объектов: детские сады №3, 47, 60, 89, СОШ №34.

Переврезка водопровода будет осуществляться ориентировочно до 17:00. На период производства работ «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко