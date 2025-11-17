В Новороссийске достраивают транспортную развязку на проспекте Дзержинского

Реконструкция дороги на проспекте Дзержинского подходит к завершению. Об этом заявил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

На участке по проспекту Дзержинского, где строят транспортную развязку, реконструировали газовые сети и линии связи, а также подготовили земельное полотно под устройство новой дорожной одежды. Андрей Кравченко подчеркнул, что сейчас на участке устанавливают светофоры и производят укладку нижнего слоя дорожного покрытия. Параллельно ведутся работы по обустройству тротуаров и монтажу наружного освещения.

После реконструкции дорогу на проспекте Дзержинского продлят до улицы Мурата Ахеджака с расширением проезжей части до шести полос. Транспортная развязка будет кольцевой. По завершении работ, как утверждает Андрей Кравченко, время в пути в часы пик может сократиться до 20-30%, уровень аварийности на данном участке в Южном районе планируется снизить на 40%.

София Моисеенко