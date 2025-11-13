Главные новости за 13 ноября. Сочи

На территории Армении задержали сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, находившегося в розыске. Рубена Татуляна задержали сотрудники полиции, после чего данные о его местонахождении передали прокуратуре и инициатору розыска.

Прокуратура Сочи добилась полного возмещения 43 млн руб., которые два руководителя коммерческих организаций похитили из средств, выделенных на строительство систем водоснабжения и водоотведения в рамках реализации государственной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края».

В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. В селе Вольное в результате взрыва после уничтожения одного из БЭКов повреждено остекление пяти домовладений.

В Сочи ожидается ухудшение погодных условий и формирование смерчей над Черным морем. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнем Новгороде уступил местному «Торпедо» в матче 23-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

В Сочи на период проведения международных футбольных матчей 15, 18 и 19 ноября будет скорректирована схема движения общественного транспорта и временно восстановлено движение ряда пригородных поездов между Сочи и Имеретинским курортом.

В Сочи для участия в предстоящих товарищеских матчах прибыли национальные сборные России и Перу. Игроков торжественно встретили в аэропорту города: традиционным хлебом-солью, казачьими напевами, а также организовали автограф-сессии с воспитанниками сочинской спортивной школы по футболу.