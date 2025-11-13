ХК «Сочи» проиграл на выезде «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Нижнем Новгороде уступил местному «Торпедо» в матче 23-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В этой встрече сочинской команде потребовалось десять минут, чтобы открыть счет, когда отличился Федор Аврамов. До конца первого периода «леопарды» смогли удвоить преимущество благодаря голу Ильи Николаева. Во второй двадцатиминутке хозяева не раз были близки к тому, чтобы поразить ворота южан, но надежно играл на последнем рубеже Илья Самсонов. Однако в перерыве Илью Самсонова сменил Максим Третьяк.

Третий отрезок начался для «Сочи» обескураживающе: за пять минут в ворота Максима Третьяка влетело сразу четыре гола усилиями Максима Летунова, Шэйна Принса, Владислава Фирстова и Богдана Конюшкова. На 52-й минуте сочинцы отквитали одну шайбу после точного броска Сергея Попова. На 56-й минуте нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин поставил точку в матче и привел в восторг местных болельщиков. В итоге поражение «Сочи» со счетом 3:5.

После 23 матчей «леопарды» имеют в активе 14 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 15 ноября на своем льду против «Шанхайских Драконов». Будущий соперник с 28 очками идет на седьмом месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев