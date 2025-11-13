В Сочи прогнозируется ухудшение погоды и смерчи над морем

В Сочи ожидается ухудшение погодных условий и формирование смерчей над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером 13 ноября и до утра 14 ноября на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается сильный дождь с грозой. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Глава города Андрей Прошунин поручил муниципальным службам работать в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуют предпринять все необходимые меры безопасности.

Алина Зорина