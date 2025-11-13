В бюджет Сочи вернули 43 млн рублей, похищенных при реализации нацпроекта

Прокуратура Сочи добилась полного возмещения 43 млн руб., которые два руководителя коммерческих организаций похитили из средств, выделенных на строительство систем водоснабжения и водоотведения в рамках реализации государственной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации национальных проектов. Выяснилось, что в январе-феврале 2025 года двое бизнесменов осуществляли незаконный вывод денежных средств из муниципального бюджета, оставляя себе вознаграждение в размере 10%.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Деньги уже поступили обратно в бюджет муниципального образования.

Алина Зорина