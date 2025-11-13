В Армении задержан сочинский бизнесмен Рубен Татулян

На территории Армении задержали сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, находившегося в розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна.

Рубена Татуляна задержали сотрудники полиции, после чего данные о его местонахождении передали прокуратуре и инициатору розыска. Подробности уголовного дела, по которому бизнесмен был задержан, не уточняются.

В России Рубен Татулян обвиняется в мошенничестве, организации преступного сообщества и убийстве. В криминальных кругах он известен как Робсон. Согласно данным следствия, бизнесмен причастен к многомиллиардным хищениям в сфере землепользования и к созданию преступной структуры в конце 1990-х годов, которая занималась вымогательствами и заказными убийствами. Российский суд ранее арестовал его заочно.

Алина Зорина