Из-за футбольных матчей на «Фиште» в Сочи скорректируют маршруты

В Сочи на период проведения международных футбольных матчей 15, 18 и 19 ноября будет скорректирована схема движения общественного транспорта и временно восстановлено движение ряда пригородных поездов между Сочи и Имеретинским курортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Товарищеская встреча сборных России и Чили состоится 15 ноября на стадионе «Фишт», а 18 ноября на той же арене пройдет матч между сборными Чили и Перу. Для удобства болельщиков в дни проведения игр увеличат количество пригородных поездов и изменят маршруты автобусных линий.

Как уточнили в «Кубань Экспресс Пригород», 15 ноября будут курсировать поезда №6334, №6817, №6338, №6337, №6346, №6345, №6348 и №6347. Они проследуют по маршруту Имеретинский курорт — Сочи с остановками на станциях Адлер, Хоста и Мацеста. Первый рейс отправится в 12:19 со станции Имеретинский курорт, прибытие в Сочи запланировано на 13:09. Последний поезд №6347 выйдет из Сочи в 23:49 и прибудет на конечную станцию в 00:34.

Второй этап изменений запланирован на 18 ноября. В этот день по маршруту Сочи — Имеретинский курорт будут курсировать поезда №6338, №6337, №6340, №6823, №6348 и №6346 с интервалом около полутора часов. Завершит движение поезд №6346, который отправится из Имеретинского курорта в 23:29 и прибудет в Сочи в 00:19.

Заключительные рейсы назначены на ночь с 18 на 19 ноября. Поезда №6347 и №6345 проследуют из Сочи до Имеретинского курорта с отправлением в 00:22 и 00:36 соответственно. Ожидаемое прибытие в пункт назначения — около 01:30.

В мэрии уточнили, что с 18:00 15 ноября также изменятся схемы движения городских автобусов, следующих в направлении Олимпийского парка. На конечных остановках будут дежурить волонтеры, чтобы помочь болельщикам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее планировать поездки с учетом временных корректировок.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что электропоезд «Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт занял второе место по популярности среди пригородных направлений Северо-Кавказской железной дороги, перевезя 4,3 млн пассажиров за январь—сентябрь 2025 года.

Мария Удовик