В Сочи прибыли футболисты сборных России и Перу перед матчами с Чили

В Сочи для участия в предстоящих товарищеских матчах прибыли национальные сборные России и Перу. Игроков торжественно встретили в аэропорту города: традиционным хлебом-солью, казачьими напевами, а также организовали автограф-сессии с воспитанниками сочинской спортивной школы по футболу, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Как сообщил директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников, стадион «Фишт» вновь станет центром большого футбола. В ближайшие дни на его поле выйдут сборные России и Чили, а 18 ноября чилийские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Перу.

Для болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу: фестиваль фанатов, встречи с действующими и бывшими игроками сборной России, конкурсы, розыгрыши призов и выступления артистов. Стадион будет открыт за три часа до начала матчей для обеспечения беспрепятственного доступа зрителей.

«Фишт» известен как спортивная арена международного уровня, принимавшая звезд мирового футбола, и продолжает закреплять статус Сочи и Краснодарского края как центра спортивных событий.

Мария Удовик

