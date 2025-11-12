Главные новости за 12 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Наибольшую потребность в рабочих кадрах в Краснодарском крае испытывают организации, работающие в сфере строительства,— 9,4 тыс. вакансий. Это 14% от общего числа вакансий в регионе.

Власти Краснодарского края направили в Минцифры РФ заявку на включение региональных сайтов в «белые списки» на фоне временных ограничений в работе мобильной связи.

Эксперты ФСБ считают, что предотвращенное покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона было направлено на срыв переговоров между Россией и США.

Крупный порыв на Троицком групповом водопроводе в Восточном районе Новороссийска привел к сокращению подачи воды с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час и ограничению движения транспорта на улице Пограничной.

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до конца января содержание под стражей бизнесмена Андрея Марченко, его сына Ивана и доверенного лица Ольги Тимофеенко, обвиняемых в мошенничестве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год.

За 10 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 493 млрд руб. собственных доходов, что на 26 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.