Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова до конца января

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до конца января содержание под стражей бизнесмена Андрея Марченко, его сына Ивана и доверенного лица Ольги Тимофеенко, обвиняемых в мошенничестве. Мера пресечения увеличена на два месяца и 16 суток, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Андрей Марченко являлся компаньоном экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова. По версии защиты, он просил заменить заключение домашним арестом. Адвокат Иван Дворовенко заявил, что постановление о продлении меры пресечения защита обжалует в апелляции.

Генеральная прокуратура считает Андрея Марченко фактическим совладельцем гостиничной сети «Мартон». Аналогичный вывод сделал Останкинский суд Москвы, удовлетворивший иск надзорного ведомства к фигуранту об изъятии активов стоимостью 9 млрд руб.

Судебным решением наложен арест на почти 100 объектов недвижимости, подлежащих обращению в доход государства. Аналогичные ограничения распространяются на все имущество Виктора Момотова, обоих Марченко, Ольги Тимофеенко и еще 19 связанных с бывшим судьей лиц.

Следователи утверждают, что Ольга Тимофеенко по указанию Андрея Марченко контролировала финансовые операции гостиничного бизнеса. Правоохранительные органы настаивают, что даже после официальной передачи компании сыну Андрей Марченко неофициально сохранил фактическое руководство предприятием.

Алина Зорина