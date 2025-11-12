В Новороссийске на два дня ограничили подачу воды из-за аварии

Крупный порыв на Троицком групповом водопроводе в Восточном районе Новороссийска привел к сокращению подачи воды с 4,6 до 3 тыс. куб. м в час и ограничению движения транспорта на улице Пограничной. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Утечка произошла на водоводе первой очереди ТГВ диаметром 720 мм на улице Пограничной. В связи с проведением аварийных работ подача воды 12 и 13 ноября будет осуществляться утром с 06:00 до 09:00. Ремонтные работы продлятся ориентировочно до 20:00. После завершения восстановительных мероприятий водоснабжение возобновят полностью, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется.

На период отключения ресурсоснабжающая организация организует подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.

Из-за аварии городское управление транспорта ограничило движение на улице Пограничной в Восточном районе. Проезд по улицам Судостальская и Сакко и Ванцетти также затруднен.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, на месте аварии работают две аварийные бригады, задействовано четыре единицы спецтехники. Вечерняя подача водоснабжения планируется.

«Несколько дворов частных домовладений затоплены — поможем откачать воду. Специалисты администрации приступают к подомовым обходам. На данный момент известно о повреждении одного автомобиля. После оформления необходимых документов собственник сможет взыскать с МУП "Водоканал" компенсацию за причиненный материальный ущерб», — заявил господин Кравченко.

Алина Зорина