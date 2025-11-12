С начала года Кубань получила 493 млрд рублей собственных доходов

За 10 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило 493 млрд руб. собственных доходов, что на 26 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, по итогам года налоговые и неналоговые поступления должны превысить 595 млрд руб.

Глава региона подчеркнул, что необходимо в индивидуальном порядке отслеживать состояние предприятий и поступления в каждом муниципалитете. «Налоги — основа бюджета. Важно эффективно распоряжаться средствами, чтобы в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед жителями», — заявил он.

Первый вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что Краснодарский край по объему налоговых и неналоговых поступлений вновь поднялся на четвертое место среди регионов России, сместив Татарстан. Темпы роста поступлений по налогу на прибыль организаций в крае составляют 94,5%, что выше среднероссийского уровня. По динамике этого показателя Кубань занимает пятое место в стране — после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Красноярского края.

Вице-губернатор Александр Руденко отметил, что социальная поддержка остается одним из ключевых направлений бюджетной политики региона. По его данным, более 1,5 млн жителей края получают различные выплаты и меры помощи — всего около 40 видов поддержки. Объем бюджета на социальную сферу в текущем году составил 111 млрд руб.

Особое внимание уделено семьям с детьми, в том числе приемным, а также участникам специальной военной операции и их семьям. Помимо прямых выплат и трудовых преференций, предусмотрено санаторно-курортное лечение по сертификатам. «На бесплатные путевки направлено свыше 2 млрд руб., уже отдохнули 45 тыс. детей», — сообщил господин Руденко.

Вячеслав Рыжков