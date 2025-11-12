Власти Кубани определили прожиточный минимум на 2026 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год. Документ опубликован на официальном сайте краевой администрации.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно постановлению, прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 18,18 тыс. руб. Для трудоспособных граждан показатель установлен на уровне 19,82 тыс. руб., для пенсионеров — 15,64 тыс. руб., для детей — 17,64 тыс. руб. Постановление вступает в силу с 1 января и будет действовать до конца 2026 года.

Величина прожиточного минимума используется при расчете социальных выплат, пособий и других мер поддержки населения.

Вячеслав Рыжков