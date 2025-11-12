ФСБ: покушение на митрополита Крыма было направлено на срыв переговоров РФ и США

Эксперты ФСБ считают, что предотвращенное покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона было направлено на срыв переговоров между Россией и США. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины рассчитывали, что в случае успешного покушения на митрополита Крыма и Симферополя Россия будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.

Обвиняемые признались, что после начала специальной военной операции они были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном и для того, чтобы получить информацию о его контактах с представителями религиозных структур и органов госвласти. В феврале 2025 года по указанию кураторов фигуранты должны были совершить теракт на территории Сретенского мужского монастыря в Москве, где находился митрополит Тихон.

ФСБ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), в отношении гражданина Украины и гражданина России.

Алина Зорина