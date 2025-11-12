Главные новости за 12 ноября. Сочи

В Сочи завершен капитальный ремонт исторического здания пансионата «Нева». В ноябре на его базе начал работу парк-отель категории «четыре звезды», управляемый российской гостиничной сетью «Азимут».

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала данные о стоимости бюджетных туров в Сочи на декабрь. Минимальная цена десятидневного отдыха на двоих с перелетом и завтраками составляет 46,3 тыс. руб.

На территории Сочи и федеральной территории Сириус с вечера 12 ноября и до конца дня 13 ноября ожидаются сильные дожди и грозы. По прогнозу, днем 13 ноября в акватории Черного моря возможно волнение до 3 баллов с высотой волн 0,8–1,2 м.

Командир воздушного судна Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, экстренно посадивший самолет, выполнявший рейс Сочи—Омск, на поле в Новосибирской области, выразил сомнение в объективности и качестве расследования инцидента. Следствие полагает, что Сергей Белов нарушил правила эксплуатации воздушного транспорта, приняв решение о перелете из Омска в Новосибирск при наличии технической неисправности.

В Сочи расширяется сеть автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В границах муниципалитета оборудуют 38 участков дорожной сети новыми устройствами контроля.

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Туапсинском округе 11 ноября произошла авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП на месте скончался водитель автомобиля Lada Priora.