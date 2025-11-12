В Сочи установят 38 камер для фиксации нарушений ПДД

В Сочи расширяется сеть автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале, в границах муниципалитета оборудуют 38 участков дорожной сети новыми устройствами контроля.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Камеры установят, в частности, на пересечениях улиц Горького с Московской, Северной и Роз. Система будет фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановку и стоянку в зоне действия запрещающих знаков, а также нарушения, связанные с непристегнутыми ремнями безопасности и использованием телефонов за рулем.

Все устройства работают в автоматическом режиме: они формируют фото- и видеоматериалы, которые направляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю для последующего вынесения постановлений.

Помимо стационарных комплексов, во всех районах города функционирует мобильная система фиксации нарушений правил парковки под знаком 3.27. С начала ее работы зарегистрировано 2,5 тыс. нарушений, по которым вынесено 1,2 тыс. постановлений.

Ранее аналогичные комплексы были установлены на федеральной трассе А-147, включая участки в селах Волконка, Горное Лоо и поселке Дагомыс.

Мария Удовик