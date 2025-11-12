В Туапсинском районе водитель Lada Priora погиб после столкновения с грузовиком

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Туапсинском округе 11 ноября произошла авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Есть погибший, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по району в своем Telegram-канале.

По данным районного ведомства, инцидент произошел около 15:10. 21-летний водитель автомобиля Lada Priora, следуя в направлении из Краснодара в сторону Новороссийска, при обгоне грузовика превысил скорость и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с грузовым автомобилем Hyundai, после чего продолжила движение и врезалась в большегруз Volvo. Завершилось столкновение ударом в дорожное ограждение.

«В результате ДТП на месте скончался водитель автомобиля Lada Priora»,— сообщил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Туапсинскому району подполковник полиции Сергей Камбулов.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства аварии.

Ранее в краевой Госавтоинспекции сообщали, что с начала года в Краснодарском крае зарегистрировано 4,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 591 человек, еще 5,8 тыс. получили травмы. Наиболее аварийными территориями остаются Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск и Армавир.

Мария Удовик