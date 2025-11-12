В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

На территории Сочи и федеральной территории Сириус с вечера 12 ноября и до конца дня 13 ноября ожидаются сильные дожди и грозы, сообщили в городских службах со ссылкой на данные метеорологов. По прогнозу, днем 13 ноября в акватории Черного моря возможно волнение до 3 баллов с высотой волн 0,8–1,2 м.

По поручению главы города Андрея Прошунина все коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и слабо закрепленными объектами, а также соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик