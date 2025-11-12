Пилот рейса Сочи—Омск усомнился в качестве расследования после аварийной посадки

Командир воздушного судна Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, экстренно посадивший самолет, выполнявший рейс Сочи—Омск, на поле в Новосибирской области, выразил сомнение в объективности и качестве расследования инцидента. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

По словам пилота, назначенная экспертиза была проведена специалистом, не имеющим квалификации для анализа действий экипажа пассажирского самолета такого класса. «Экспертизу проводил человек, который, возможно, видел Airbus A320 только на картинках. Он не имеет удостоверения пилота даже на легкий пассажирский самолет»,— заявил господин Белов, подчеркнув необходимость проведения новой проверки.

По его словам, в качестве вещественных доказательств следствие приобщило несвязанные с происшествием материалы, включая винные карты и расписание смен на кухне, но не результаты расшифровки бортовых самописцев.

Судебное разбирательство по делу господина Белова начнется 19 ноября в Центральном районном суде Омска. Пилот не признает своей вины и рассчитывает на объективность суда.

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области после отказа одной из гидросистем. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Пятеро пассажиров получили легкие травмы.

Следствие полагает, что Сергей Белов нарушил правила эксплуатации воздушного транспорта, приняв решение о перелете из Омска в Новосибирск при наличии технической неисправности. Ущерб авиакомпании оценивается почти в 119 млн руб.

Мария Удовик