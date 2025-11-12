К 2030 году на базе пансионата «Нева» в Сочи появится новый корпус с медцентром

В Сочи завершен капитальный ремонт исторического здания пансионата «Нева». В ноябре на его базе начал работу парк-отель категории «четыре звезды», управляемый российской гостиничной сетью «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

По словам главы города Андрея Прошунина, проект стал примером реализации городской политики по сохранению и модернизации объектов курортной инфраструктуры. В ходе рабочего объезда градоначальник совместно с инвестором обсудил дальнейшее развитие территории.

Как сообщил мэр, уже к лету 2026 года на территории комплекса планируется открытие бассейнов и спа-зоны. В стратегической перспективе, до 2030 года, на базе «Невы» будет реализован масштабный инвестиционный проект по строительству нового корпуса с современным медицинским центром, который создадут при участии Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Объем инвестиций в проект составит около 5,5 млрд руб. Реализация позволит создать 210 новых рабочих мест и сформировать современный объект в сфере медицинского и оздоровительного туризма.

По словам городских властей, развитие подобных проектов способствует укреплению статуса Сочи как ведущего бальнеологического и курортного центра России, а также задает новые стандарты качества отдыха на черноморском побережье.

Мария Удовик