Стоимость декабрьских туров в Сочи начинается от 46 тысяч рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала данные о стоимости бюджетных туров в Сочи на декабрь. Минимальная цена десятидневного отдыха на двоих с перелетом и завтраками составляет 46,3 тыс. руб. Такие условия предлагает четырехзвездочный отель в Адлере.

По информации АТОР, декабрь до начала новогодних праздников остается одним из самых выгодных периодов для поездки на курорт. Туристы отмечают мягкий климат, спокойную атмосферу и невысокие цены.

Отели аналогичного уровня в центральной части Сочи оценивают отдых в диапазоне от 53,1 тыс. до 72 тыс. руб. За проживание в пятизвездочных гостиницах туристам придется заплатить от 115 тыс. руб. за десять ночей.

В прошлом сезоне новогодние каникулы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Краснодарский край посетили свыше 500 тыс. туристов. Еще около 362 тыс. человек приезжали на Кубань с однодневными визитами. Популярными направлениями оставались не только приморские города, но и Краснодар, Горячий Ключ, а также Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы.

«Ъ-Сочи» писал, что более 30% номеров на курорте «Роза Хутор» на новогодние праздники уже забронированы, причем туристы стали чаще выбирать длительный отдых с оздоровительными программами. Популярность осеннего отдыха в горах Сочи также сохранялась благодаря работе канатных дорог и пеших маршрутов до начала ноября.

Мария Удовик