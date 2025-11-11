Главные новости за 11 ноября. Ростов-на-Дону и область

Министерство финансов РФ назначило Алексея Могилу руководителем Управления ФНС по Ростовской области. Соответствующий приказ от 7 ноября опубликован на официальном сайте ведомства.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко до 12 декабря 2025 года по делу о получении взятки в виде жилого дома стоимостью свыше 8 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в объединенной пресс-службе судов.

Для скоростных судов на подводных крыльях в Ростовской области 23 ноября завершится сезон речной навигации. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной пассажирской компании «Дон».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил муниципалитетам согласовывать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство только с предварительной оценкой инфраструктурных возможностей. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

В вузах Ростовской области апробировали разработанный в регионе учебник «Основы нравственности». В ближайшее время курс могут распространить и другие регионы России, сообщает ТАСС Юг со ссылкой на митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия

Агрохолдинг «Степь» из Ростовской области признан самым эффективным молочным хозяйством России с показателем более 15 тыс. кг молока на корову в год. Об этом сообщает пресс-служба холдинга со ссылкой на отраслевой доклад портала MilkNews.

Ростовский футбольный клуб «МТТ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу в формате 8х8, обыграв в финальном матче действующего чемпиона — подмосковный «Комбинат» со счетом 4:2. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.