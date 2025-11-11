Ростовчане завоевали первый титул чемпионов России по мини-футболу

Ростовский футбольный клуб «МТТ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу в формате 8х8, обыграв в финальном матче действующего чемпиона — подмосковный «Комбинат» со счетом 4:2. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

По информации ведомства, турнир состоялся в Сочи на полях спорткомплекса «Территория спорта». В соревновании участвовали 112 сильнейших команд из 82 субъектов России.

«Для клуба »МТТ« это второй выход в финал — в 2022 году команда заняла второе место на чемпионате страны. Спустя три года ростовским футболистам удалось завоевать главный трофей», — говорится в сообщении.

Чемпионат России по мини-футболу в формате 8х8 является одним из крупнейших соревнований РФС по числу участников и географическому охвату. Отборочные этапы впервые прошли во всех 89 регионах страны. В общей сложности в них приняли участие свыше 1,3 тыс. команд и более 26 тыс. игроков.

«Футбол — самый популярный вид спорта на Дон. Отрадно, когда команды, представляющие Ростовскую область, достойно выступают на соревнованиях федерального масштаба», — отметил исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Василий Логинов.

Валентина Любашенко