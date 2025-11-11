Донской агрохолдинг вошел в рейтинг лучших российских молочных производств

Агрохолдинг «Степь» из Ростовской области признан самым эффективным молочным хозяйством России с показателем более 15 тыс. кг молока на корову в год. Об этом сообщает пресс-служба холдинга со ссылкой на отраслевой доклад портала MilkNews.

В настоящий момент «Степь» включает семь ферм с общим поголовьем свыше 50 тыс. коров. За последние пять лет рост надоев на предприятии фиксируется на уровне на 20% ежегодно. Валовой надой сырого молока на фермах за девять месяцев 2025 года составил 197 тыс. т. Это превышает аналогичный период прошлого года на 23% (160 тыс. т).

Крупнейшее поголовье — более 251 тыс. голов — принадлежит ГК «ЭкоНива». Самая большая ферма на 18 тыс. голов работает у ГК «Русмолко». Наиболее масштабная роботизированная ферма функционирует у компании ПМК из Татарстана. Самая большая роботизированная карусель установлена у КФХ Зубарева из Сибири. Самая крупная и современная система вентиляции действует у компании «Красный маяк» из Ярославской области.

Константин Соловьев