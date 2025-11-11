В Ростовской области апробировали учебник «Основы нравственности»

В вузах Ростовской области апробировали разработанный в регионе учебник «Основы нравственности». В ближайшее время курс могут распространить и другие регионы России, сообщает ТАСС Юг со ссылкой на митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Учебник разрабатывали сотрудники местной семинарии и светские специалисты сферы высшего образования. Курс является универсальным как для православных, так и для исповедующих другие религии. Он подойдет также атеистам и тем, кто не определился в своем мировоззрении.

Сейчас учебник «Основы нравственности» находится на рассмотрении и экспертизе в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Мария Хоперская