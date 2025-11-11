В Ростовской области изменились правила согласования земель под ИЖС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил муниципалитетам согласовывать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство только с предварительной оценкой инфраструктурных возможностей. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, решение принято после конфликтной ситуации в х. Некрасовка Неклиновского района, в которой владельцы участков получили счета за подключение к электрическим сетям для льготников от 1,2 млн руб. до 3,9 млн руб.

«Проблема возникла из-за того, что при переводе сельскохозяйственных земель под ИЖС муниципалитет не учел возможности инфраструктуры. Инвестор также не обеспечил необходимые мощности для всех участков»,— говорится в сообщении.

Теперь районные администрации должны заранее рассчитывать достаточность мощностей электричества, воды и газа для будущих жителей. Одновременно проводится проверка законности межевания земель в х. Некрасовка, где уже продана треть из 450 участков.

Валентина Любашенко