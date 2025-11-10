Главные новости за 10 ноября. Сочи

Паром Seabridge, следовавший 5 ноября из турецкого Трабзона с 20 пассажирами на борту, не получил разрешения на швартовку в морском порту курорта. Судно вернулось обратно в Турцию из-за отсутствия соответствующего разрешения Федеральной службы безопасности России для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502 «Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации».

В связи с проведением международных футбольных товарищеских матчей 15, 18 и 19 ноября 2025 года временно будет восстановлено движение ряда пригородных поездов на участке между Сочи и Имеретинским курортом. Перевозчик рекомендует пассажирам заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании.

В Сочи за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано снижение уровня преступности на 14%. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, показатель раскрываемости уголовных дел вырос, а уровень общественной безопасности остается одним из самых высоких в стране.

До 2033 года в Сочи будет реализовано 60 инвестиционных проектов, направленных на комплексное развитие городской инфраструктуры и повышение качества городской среды. В числе успешно реализованных проектов названы сквер «Стерео», благоустройство пляжа «Волна», а также морская и речная набережные в районе «Ривьеры».

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело о неуплате таможенных платежей на сумму 3,2 млн руб. Фигурантом стал 36-летний гражданин Абхазии, который ввез в Россию автомобиль Mercedes-Benz S 55 AMG, оформив его как временно ввезенный для личного пользования. Впоследствии машина была передана жителю Кабардино-Балкарии.

В акватории Черного моря в районе Туапсе силами российских военных были нейтрализованы четыре безэкипажных катера. Один из аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии.