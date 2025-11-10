В мэрии Сочи раскрыли причину разворота парома Трабзон—Сочи

В мэрии Сочи рассказали «Ъ-Сочи», что паром Seabridge, следовавший 5 ноября из турецкого Трабзона с 20 пассажирами на борту, не получил разрешения на швартовку в морском порту курорта. Судно вернулось обратно в Турцию из-за отсутствия соответствующего разрешения Федеральной службы безопасности России для иностранных судов с целью захода в российские порты на основании указа №502 «Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в администрации города, основная причина отказа связана с неготовностью портовой и городской инфраструктуры к приему иностранных грузопассажирских судов. В частности, в Сочи отсутствует мобильный инспекционно-досмотровый комплекс, необходимый для проведения пограничных и таможенных процедур. Кроме того, городские дороги, ведущие к морпорту, проходят через густонаселенные районы и не рассчитаны на интенсивное движение грузового транспорта.

Грузопассажирское сообщение между Сочи и Трабзоном впервые открылось в 1993 году. Тогда по морю из Турции доставляли в Россию сельскохозяйственную продукцию. Однако уже к 2008 году объемы перевозок начали снижаться, а в 2011 году рейсы были полностью прекращены. Попытки возобновить паромное сообщение предпринимались в 2014–2015 годах, но городские власти сочли проект нецелесообразным: инфраструктура новой круизной гавани предназначена исключительно для пассажирских и туристических маршрутов, а не для грузовых перевозок.

Среди аргументов против восстановления маршрута назывались ограниченные пропускные возможности прилегающих улиц, отсутствие технических условий для обработки грузов и риски транспортного коллапса в центре курорта. Власти отмечали, что Краснодарский край полностью обеспечивает Сочи продовольствием, и необходимость в поставках турецких овощей и фруктов отсутствует.

После 2015 года инициативы о возобновлении линии Сочи—Трабзон продолжали поступать, однако каждая из них наталкивалась на возражения со стороны силовых и надзорных ведомств, ссылавшихся на требования безопасности. Весной 2025 года администрация города вновь провела межведомственное совещание, где представители ФСБ, ФСО и таможенной службы подтвердили прежние выводы: порт Сочи не готов принимать иностранные паромы.

В четверг, 16 октября 2025 года, в Сочи прибыл тестовый паром Seabridge, однако власти Краснодарского края признали запуск «небезопасным и преждевременным». Судно не было принято в порту, а губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что организовать должные досмотровые и контрольные процедуры в нынешних условиях невозможно.

Первый рейс с пассажирами был запланирован на 30 октября, затем перенесен перевозчиком на четверг, 6 ноября. Однако уже 5 ноября Seabridge покинул Трабзон и, не получив разрешения на заход в Сочи, был вынужден развернуться.

Как подчеркнули в мэрии, решение обусловлено исключительно вопросами безопасности и отсутствием необходимых условий для приема подобных судов. Возобновление регулярного паромного сообщения между Сочи и Трабзоном остается невозможным до устранения технических и инфраструктурных ограничений, резюмировали в мэрии курорта.

Мария Удовик