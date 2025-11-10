В Сочи за год уровень преступности снизился на 14%

В Сочи за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано снижение уровня преступности на 14%. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, показатель раскрываемости уголовных дел вырос, а уровень общественной безопасности остается одним из самых высоких в стране, пишет мэрия курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы города, почти 3 тыс. полицейских в составе 23 подразделений ежедневно обеспечивают порядок и спокойствие на курорте. С использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за год раскрыто 571 преступление. «Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, активной позиции администрации и бдительности каждого жителя и гостя курорта мы сохраняем за нашим городом звание одного из самых безопасных в стране»,— подчеркнул Андрей Прошунин.

Торжественный развод парадных расчетов, приуроченный к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, прошел на площади Флага. В мероприятии приняли участие председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, представители Росгвардии, казачества, духовенства и общественных организаций.

Заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю — начальник Управления внутренних дел по городу Сочи Сергей Огурцов отметил, что сотрудники полиции демонстрируют выдержку и высокий профессионализм даже в самых сложных ситуациях. «Благодаря вашей работе жители и гости Сочи чувствуют спокойствие и безопасность»,— добавил господин Огурцов.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм знаками отличия «За безупречную службу городу Сочи» награждены начальник экспертно-криминалистического отдела УВД Юрий Найденышев и начальник отдела по вопросам миграции Адлерского отдела полиции Ирина Дубинская. Всего к профессиональному празднику более 50 сотрудников получили государственные и ведомственные награды, а также благодарности губернатора края, главы города и Городского собрания Сочи.

Мария Удовик