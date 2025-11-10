В Сочи до 2033 года планируют реализовать 60 инвестиционных проектов

До 2033 года в Сочи будет реализовано 60 инвестиционных проектов, направленных на комплексное развитие городской инфраструктуры и повышение качества городской среды. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, подчеркнув, что реализация инициатив находится под еженедельным контролем.

По словам мэра, для каждого объекта определены конкретные параметры — от этажности и количества номеров до площади озеленения и социальной составляющей. Особое внимание уделяется обязательствам инвесторов по благоустройству прилегающих территорий. Для усиления гарантий в этой сфере прорабатывается возможность введения инфраструктурного сбора с четким регламентом, который станет дополнительным механизмом развития городской среды.

В числе успешно реализованных проектов названы сквер «Стерео», благоустройство пляжа «Волна», а также морская и речная набережные в районе «Ривьеры». Как отметил Андрей Прошунин, это примеры эффективного взаимодействия муниципалитета с инвесторами, которые формируют современный и комфортный облик курорта.

Глава города подчеркнул, что работа по созданию качественной инфраструктуры будет продолжена, а приоритетом для администрации остается развитие курорта в интересах как жителей, так и туристов.

Мария Удовик