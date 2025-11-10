Из-за футбольных матчей в Сочи восстановят движение пригородных поездов

В связи с проведением международных футбольных товарищеских матчей 15, 18 и 19 ноября 2025 года временно будет восстановлено движение ряда пригородных поездов на участке между Сочи и Имеретинским курортом. Об этом сообщили в компании «Кубань Экспресс Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили представители перевозчика, в субботу, 15 ноября, будут курсировать поезда №6334, №6817, №6338, №6337, №6346, №6345, №6348 и №6347. Они проследуют по маршруту Имеретинский курорт — Сочи и обратно с остановками на станциях Адлер, Хоста и Мацеста. Первое отправление запланировано в 12:19 со станции Имеретинский курорт, прибытие в Сочи — в 13:09. Последний рейс №6347 отправится из Сочи в 23:49 и прибудет на конечную станцию в 00:34.

Аналогичные корректировки предусмотрены на вторник, 18 ноября. В этот день восстановят движение поездов №6338, №6337, №6340, №6823, №6348 и №6346. Поезда будут курсировать между Имеретинским курортом и Сочи с интервалом около полутора часов. Завершится движение рейсом №6346, который отправится из Имеретинского курорта в 23:29 и прибудет в Сочи в 00:19.

На следующие сутки, 19 ноября, запланированы заключительные рейсы — №6347 и №6345, которые проследуют из Сочи до Имеретинского курорта в ночное время. Поезда отправятся в 00:22 и 00:36 соответственно и прибудут в пункт назначения около 01:30.

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании.

«Ъ-Сочи» писал, что «Ласточка» по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт заняла второе место в рейтинге популярности пригородных направлений Северо-Кавказской железной дороги за январь—сентябрь 2025 года, перевезя 4,3 млн пассажиров. Лидером стала электричка Минеральные Воды — Кисловодск, которой воспользовались более 4,4 млн человек.

Мария Удовик