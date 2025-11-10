Гражданин Абхазии ввез Mercedes и уклонился от уплаты 3,2 млн рублей

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело о неуплате таможенных платежей на сумму 3,2 млн руб. Фигурантом стал 36-летний гражданин Абхазии, который ввез в Россию автомобиль Mercedes-Benz S 55 AMG, оформив его как временно ввезенный для личного пользования. Впоследствии машина была передана жителю Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, автомобиль представительского класса был ввезен с полным освобождением от таможенных сборов. Однако условия временного ввоза нарушены — транспортное средство оказалось в распоряжении другого лица, не имевшего права на его использование.

В отношении гражданина Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в крупном размере). Автомобиль изъят и помещен на ответственное хранение.

В Южной оперативной таможне отметили, что подобные схемы временного ввоза автомобилей под видом личного использования остаются одной из наиболее распространенных форм уклонения от уплаты таможенных сборов на юге России.

«Ъ-Сочи» писал, что Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после выявления схемы уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн руб. при ввозе автомобиля Lexus GX-470. Злоумышленник, заявивший о ввозе автомобиля Lexus GX-470 в Россию для личного использования, фактически передал транспортное средство другим лицам за денежное вознаграждение по предварительной договоренности.

