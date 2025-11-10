В акватории Туапсе обезвредили четыре безэкипажных катера

В акватории Черного моря в районе Туапсе силами российских военных были нейтрализованы четыре безэкипажных катера. По данным регионального оперштаба в Telegram-канале, один из аппаратов сдетонировал вблизи береговой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В результате ударной волной были повреждены остекление второго этажа жилого дома, гараж и лодочный ангар. Пострадавших нет. На месте инцидента работают экстренные и специализированные службы.

В течение прошедшей ночи средствами противовоздушной обороны также были уничтожены и перехвачены 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный с украинской стороны. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 29, еще семь уничтожены над Курской областью, пять — над Липецкой, по четыре — над Смоленской, Орловской, Тверской и Самарской областями. Также семь беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря, три — над территорией Республики Крым.

Мария Удовик