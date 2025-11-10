В 2025 году доходы Сочи Парка в MICE-сегмента выросли на 19%

По итогам девяти месяцев 2025 года доходы тематического парка развлечений Сочи Парк в MICE-сегменте превысили плановые показатели на 10%, динамика к аналогичному периоду 2024 года составила +19%, в сравнении с 2023 годом рост достиг 132%. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании парка — группе «Мантера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Сочи-Парк» Фото: пресс-служба АО «Сочи-Парк»

В сегменте B2B, включающем корпоративные мероприятия, выручка увеличилась на 30% к плану 2025 года (+27% к прошлому году и +273% к 2023 году).

По данным компании, рост доходов обеспечило развитие двух ключевых направлений. Первое — детские фестивали, второе — B2B-события, в том числе корпоративные праздники, деловые форумы, а также проведение приватных мероприятий заказчиков.

«Результаты 2025 года помогают парку продолжать развивать инфраструктуру для проведения мероприятий любого масштаба — от фестивалей и тимбилдингов до закрытых корпоративных форумов»,— отметил генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

Лия Пацан