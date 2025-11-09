Артем Жога объявил о проведении пятого форума «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске

Пятый форум «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО) пройдет в столице Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в марте 2026 года, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на полях четвертого форума в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО). «Форум разросся до таких больших форматов, он уже выходит на федеральный уровень, видел коллег с Приволжского федерального округа (ПФО), которые заинтересованы в обмене информации, опытом и, вполне возможно, мы проведем какой-то из этапов следующего форума на их площадке, мы это обговорим»,— добавил господин Жога.

В воскресенье, 9 ноября, в Новом Уренгое (ЯНАО) завершился четвертый форум «Патриоты Урала»

Фото: Марина Молдавская

По словам полпреда, форум за год с момента его создания «достиг своих целей». «Он объединил обычных людей, волонтеров, неравнодушных людей и власти»,— заверил он.

Форум «Патриоты Урала», созданный лично Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО. Впервые он прошел в Верхней Пышме (Свердловская область), во второй раз — в Миассе (Челябинская область), в третий — в Ельцин-центре в Екатеринбурге (Свердловская область).

Четвертый форум «Патриоты Урала» проходил 7-9 ноября в Новом Уренгое, в который приехали более 250 волонтеров и активистов из 12 регионов России. На полях форума Артем Жога обсудил создание брачного агентства для одиноких бойцов, призвал власти вместо публикации «сухих отчетов» о передаче гуманитарных грузов освещать конкретные результаты помощи волонтеров для повышения интереса к СВО, предложил российским театрам показать спектакли о прошедших реабилитацию военных, сообщил о возможном увеличении числа людей для поиска тел бойцов и разработке единой базы данных с перечислением всех участников СВО и членов их семей для понимания государством их потребностей.

