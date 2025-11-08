Главные новости за 8 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Советник Главы Крыма Олег Крючков опроверг сообщения о взломе крымских телеканалов, назвав их ложными. Он подчеркнул, что эфирное вещание в Крыму продолжается в штатном режиме и нет никаких сбоев.

Компания «Черноморские круизы», входящая в Росморпорт, вновь выставила на аукцион пассажирский лайнер «Князь Владимир». Заявки принимаются до 15 ноября 2025 года. Начальная цена повысилась на 29 млн руб. и теперь составляет 873,5 млн руб. В марте 2025 года судно пытались продать за 844 млн руб., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о группе несовершеннолетних из Краснодара, которые систематически избивали сверстников. О подростковой банде в Краснодаре СМИ сообщили после избиения 14-летней девочки возле школы № 104 3 ноября. Замгубернатора Краснодарского края по социальным вопросам Александр Руденко сообщил, что несовершеннолетние устроили в городе «бойцовский клуб».

Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин объяснил регулярные ограничения интернета в Краснодарском крае необходимостью защиты стратегических объектов от атак беспилотников и надводных аппаратов. Интернет ограничивается в ночные часы — с 20:00 до утра.

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях участников преступной группы, подозреваемых в похищении и убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны из Северной столицы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Паром Sea Bridge не смог отправиться в обратный рейс из Сочи в Трабзон из-за отсутствия разрешения на выход из внутренних вод России во внешний рейд. Паром стоит на якорной стоянке.

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 79 украинских беспилотников за прошедшую ночь. Большинство дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов, пять — в Республике Крым.