Фигуранты дела об убийстве супругов Новаков задержаны на Кубани и в Ставрополье

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях участников преступной группы, подозреваемых в похищении и убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны из Северной столицы в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в октябре на территории ОАЭ фигуранты похитили супругов из Санкт-Петербурга с целью вымогательства криптовалюты. Позднее преступники убили семейную пару, а тела захоронили в пустыне. Сообщники помогали организовать преступление — арендовали машины и помещения, где удерживали жертв.

Все задержанные доставлены в следственные органы. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

По данным «Ъ», вечером 7 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, которым ГСУ СКР инкриминируется убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их жертвы, Роман Новак и его жена Анна, проживавшие постоянно в ОАЭ, согласно материалам дела, перестали выходить на связь еще 2 октября.

Константин Шахт в прошлом являлся оперативником УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, но был осужден за сбыт наркотиков. Про его предполагаемых подельников известно, что они принимали участие в СВО.

Роман Новак открыто позиционировал себя как друга основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

Наталья Решетняк