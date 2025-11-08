Обратный рейс парома Sea Bridge из Сочи в Трабзон до сих пор не состоялся
Паром Sea Bridge не смог отправиться в обратный рейс из Сочи в Трабзон из-за отсутствия разрешения на выход из внутренних вод России во внешний рейд. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян.
Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ
Судно покинуло Трабзон в среду в 21:40 по московскому времени и прибыло на рейд в Сочи утром в четверг. На борту находятся 20 пассажиров — два гражданина Турции и 18 россиян, самостоятельно приобретших билеты на данный маршрут.
К полудню пятницы паром получил разрешение на вход во внутренние воды России, а к 17:00 завершился его осмотр. Планировалось, что пассажиры сойдут на берег, а судно отправится в обратный путь около 23:00, однако этого не случилось.
«Паром стоит на якорной стоянке. Не планируем идти обратно до получения решения, так как мы находимся уже в территориальных водах РФ. Если бы мы были на внешнем рейде, то мы могли бы по желанию отбывать, а мы стоим на внутреннем рейде и нужно разрешение на заход на внешний рейд», — пояснил агентству господин Туркменян.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что организация международных паромных рейсов требует дополнительных мер безопасности. Позиция региона к запуску паромного сообщения неоднократно озвучивалась на предварительных обсуждениях.