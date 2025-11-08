Над Крымом за ночь сбили пять беспилотников, над Ростовской областью — 36
Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении 79 украинских беспилотников за прошедшую ночь.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Большинство дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов. В Брянской области уничтожено 10 беспилотников, в Курской — 9, а в Волгоградской — 8.
Также сбиты пять дронов в Белгородской области и пять в Республике Крым. В Саратовской области уничтожено три беспилотника, по одному в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.