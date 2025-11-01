Главные новости за 1 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Геленджикский городской суд арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, а также членам его семьи и другим лицам. Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Крымского межрайонного прокурора.

Росимущество выставило на торги доли в двух компаниях в Адыгее, ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов России) за 3,97 млрд руб.

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ООО «Терра-Н» 6,6 млн руб. за загрязнение почвы из-за разлива фильтрата с полигона ТКО в урочище Щелбы под Новороссийском.

Прокуратура Майкопа направила в суд дело в отношении местного жителя Мурата Аджигириева, который обвиняется в хулиганстве после инцидента со съемочной группой ВГТРК Адыгея в здании Верховного суда республики.

Кубань вошла в топ-10 регионов России по популярности самозапретов кредитов. Всего в октябре граждане подали 1,29 млн заявлений на установку ограничения.

Девелоперы Dogma и ГК «Точно», зарегистрированные в Краснодарском крае, заняли третье и четвертое места в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства на 1 ноября 2025 года.

На кубанских соискателей с навыком владения генеративным искусственным интеллектом (ИИ) пришлось 4% от всех резюме, размещенных с января по октябрь этого года.

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Анатолий Вороновский сообщил, что не был осведомлен о претензиях со стороны прокуратуры до публикации информации на сайте нижней палаты парламента. Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура направила представление о лишении его депутатской неприкосновенности.