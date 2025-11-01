Кубанские Dogma и «Точно» удержали места в топ-5 девелоперов России

Девелоперы Dogma и ГК «Точно», зарегистрированные в Краснодарском крае, заняли третье и четвертое места в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства на 1 ноября 2025 года. Данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания Dogma впервые поднялась на третью позицию в октябре 2025 года. Сейчас девелопер возводит 2,4 млн кв. м жилья в 157 домах на 52,9 тыс. квартир, что составляет 1,97% рынка.

ГК «Точно», которая занимала третье место в течение первых трех кварталов, переместилась на четвертую строчку. Компания строит 2,3 млн кв. м в 141 доме на 48,7 тыс. квартир с долей рынка 1,93%.

Лидерство сохраняют группа «Самолет» с объёмом строительства 4,7 млн кв. м (3,96% рынка) и ГК ПИК — 4,1 млн кв.м (3,43% рынка). На эти две компании приходится почти 40% от объёма строительства десятки крупнейших девелоперов и 7,4% от общего объёма жилищного строительства в России.

Пятое место занимает ГК «ФСК, удерживающая эту позицию последние десять месяцев с февраля 2025 года. Компания возводит 1,7 млн квадратных метров в 162 домах на 37 тыс. квартир (1,42% рынка).

Ставропольская «ЮгСтройИнвест» поднялась на две позиции и заняла шестое место с объемом строительства 1,6 млн кв. м и долей рынка 1,3%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Группа компаний «Точно» стала единственным девелопером из Краснодарского края, вошедшим в пятерку лидеров рейтинга уверенности российских застройщиков — 2025 по версии Forbes.

Анна Гречко