На жителей Кубани с навыком владения ИИ пришлось 4% от всех резюме

На кубанских соискателей с навыком владения генеративным искусственным интеллектом (ИИ) пришлось 4% от всех резюме, размещенных с января по октябрь этого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

«Владение ИИ перестает быть "дополнительным бонусом" и постепенно становится новой нормой рынка труда — как и многие другие цифровые навыки»,— сказала госпожа Лавренова.

По данным «Авито Работы», летом 2025 года количество резюме с упоминанием ИИ соискателей в возрасте от 35 до 44 лет в Краснодарском крае выросло к прошлому году на 58%. При этом количество резюме лиц в возрасте от 25 до 34 лет увеличилось на 48%, кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет — на 47%.

Согласно результатам опроса, проведенного «Авито Работой», 32% жителей региона надеются с помощью нейросетей «вырасти в профессии и в доходе». После освоения новых навыков респонденты ожидают, что их зарплата вырастет в среднем на 19%.

По словам директора hh.ru Юг, чтобы претендовать на выгодные условия при поиске работы, соискатель должен не только освоить навык владения нейросетями, но и подтвердить свой уровень знаний. Например, пройти тестирование по машинному обучению и получить к резюме соответствующую отметку.

Андрей Куценко