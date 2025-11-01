Депутат Госдумы от Кубани заявил, что не знал о претензиях прокуратуры

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Анатолий Вороновский сообщил, что не был осведомлен о претензиях со стороны прокуратуры до публикации информации на сайте нижней палаты парламента. Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура направила представление о лишении его депутатской неприкосновенности, пишет «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ поступил на рассмотрение думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. По словам господина Вороновского, он предполагает, что интерес следствия может быть связан с одним из уголовных дел, расследуемых в Краснодарском крае. При этом, как отметил парламентарий, ранее к его декларациям со стороны надзорных органов замечаний не поступало.

В пятницу, 31 октября, стало известно, что представление о лишении неприкосновенности Анатолия Вороновского внес генеральный прокурор Александр Гуцан. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что документы уже направлены на предварительное рассмотрение в профильную комиссию.

Анатолий Вороновский представляет «Единую Россию» в Государственной думе VIII созыва, избран по федеральному округу от Краснодарского края. До 2020 года он занимал должность вице-губернатора Кубани, курируя вопросы топливно-энергетического комплекса, транспорта, тарифного регулирования и жилищного надзора.

Мария Удовик