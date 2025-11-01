В Адыгее продают активы украинского бизнесмена на 4 млрд рублей

Росимущество выставило на торги доли в двух компаниях в Адыгее, ранее принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов России) за 3,97 млрд руб. Соответствующая информация появилась в системе ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство объявило о продаже 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» в Республике Адыгея. Активы были изъяты в пользу государства в марте 2024 года.

Шаг аукциона установлен в размере 198 млн руб. Подача заявок началась 31 октября и продлится до 25 ноября.

5 марта 2024 года суд запретил деятельность бизнесмена, экс-владельца Смоленского банка Павла Шитова (внесен в список террористов и экстремистов России) и компании «Джей кей икс ойл энд гэс лимитед» (экстремистская организация, запрещена в России). В доход государства обратили 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд руб.

Одновременно изъяли здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5500 кв. м, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5573 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд руб.

В феврале 2025 года кассационный суд поддержал решения судов Республики Адыгея по делу о запрете деятельности экстремистского объединения, созданного под руководством Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов России. 5 июня четвертый кассационный суд в Краснодаре подтвердил законность изъятия в доход государства нежилого помещения в Москве по иску к украинскому предпринимателю.

Вячеслав Рыжков