Кубань входит в топ-10 регионов по популярности самозапретов кредитов

Объединенное кредитное бюро зафиксировало дальнейший рост интереса россиян к услуге самозапрета на получение займов. В октябре граждане подали 1,29 млн заявлений на установку ограничения, что превышает сентябрьский показатель (1,02 млн) и августовский (911 тыс.). С момента запуска сервиса поступило 17,01 млн заявлений на введение запрета и 1,2 млн — на его снятие; таким образом, отменено около 7% ранее установленной защиты.

По состоянию на 1 ноября самозапрет действует у 15 млн человек, в октябре к системе присоединились 1,15 млн граждан (в сентябре — 896 тыс., в августе — 787 тыс.). Преобладающая часть пользователей (91%) выбирает полное ограничение на оформление кредитов. Остальные опции — запрет онлайн-займов в банках и МФО, полный запрет МФО и комбинированные форматы — пользуются существенно меньшим спросом.

Наиболее активно сервисом пользуются граждане 35–45 лет, на долю которых приходится 21,8% заявлений. Далее следуют группы 45–55 лет (20%), 55–65 лет (18,8%) и старше 65 лет (17%). Молодежь до 25 лет формирует 9,3% обращений.

В региональном сегменте лидером по числу поданных заявлений стала Москва — 1,58 млн запросов на установку и 77,7 тыс. на снятие. За ней следуют Московская область (1,1 млн и 62 тыс.), Санкт-Петербург (768 тыс. и 40 тыс.), Башкортостан (585 тыс. и 56 тыс.) и Свердловская область (523 тыс. и 42 тыс.). По доле граждан с действующим самозапретом лидирует Мурманская область, где соответствующий статус имеют 19 из каждых 100 жителей. На втором и третьем местах — Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 17 на 100 жителей).

По данным ОКБ, Краснодарский край, где сервисом воспользовались 512,4 тыс. человек, демонстрирует более умеренные показатели: у 7,7 жителя из 100 действует самозапрет. В Москве этот показатель составляет 10,9 на 100, в Санкт-Петербурге — 12,3, в Башкортостане — 12,2.

Вячеслав Рыжков