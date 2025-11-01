Росприроднадзор подал иск к «Терра-Н» из-за загрязнения почвы в Новороссийске

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с ООО «Терра-Н» 6,6 млн руб. за загрязнение почвы из-за разлива фильтрата с полигона ТКО в урочище Щелбы под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

Нарушение обнаружили весной 2025 года. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу установил превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: меди в 3,46 раза, цинка в 1,54 раза, ртути в 2,09 раза. Компания отказалась возместить ущерб добровольно, что привело к судебному разбирательству.

В мае против «Терра-Н» уже возбудили административное дело из-за возгорания мусорного полигона в марте по ст. 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами. Ранее предприятие получило штраф 500 тыс. руб. по аналогичному нарушению.

По данным СПАРК, ООО «Терра-Н» зарегистрировано в Новороссийске в январе 2007 года. Основной вид деятельности — захоронение неопасных отходов. Директором компании является Алексей Елизаров. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 145,97 млн руб.

