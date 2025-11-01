В Майкопе направлено в суд дело о нападении на съемочную группу ВГТРК

Прокуратура Майкопа направила в суд дело в отношении местного жителя Мурата Аджигириева, который обвиняется в хулиганстве после инцидента со съемочной группой ВГТРК Адыгея в здании Верховного суда республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют по статье «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

8 сентября 2025 года Аджигириев находился в помещении Верховного суда Республики Адыгея, где увидел сотрудников телевизионной съемочной группы. По данным следствия, он без видимых причин начал оскорблять журналистов нецензурной бранью, после чего ударил видеооператора по лицу и покинул здание.

Расследование провел следственный отдел по городу Майкопу Следственного управления Следственного комитета России по Республике Адыгея.

Ранее Мурат Аджигириев уже привлекался к уголовной ответственности по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Анна Гречко