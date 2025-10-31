Главные новости за 31 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области выплату субсидий местным компаниям по возмещению части затрат на процентную ставку по инвестиционным кредитам перенесли с 2026 на 2027 год. Речь идет о поддержке общим объемом 600 млн руб., сообщает минэкономразвития региона.

На центральных улицах Ростова-на-Дону этой зимой начнут тестировать бишофит для борьбы с гололедом. Новый реагент может стать альтернативой обычному песку, который оставляет грязь, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Ростове-на-Дону могут создать единую систему благоустройства городских парков. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По итогам восьми месяцев 2025 года объем внешней торговли Ростовской области снизился на 40%, преимущественно за счет снижения экспорта. Об этом сообщает начальник службы таможенных доходов Южного таможенного управления Константин Бромберг.

Ростовская область вместе со Ставропольским и Краснодарским краями оказались в зоне максимального риска по водному стрессу согласно рейтингу регионов России по адаптации к климатическим изменениям. Исследование представил декан факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Николай Куричев.

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали руководитель строительной фирмы и два ее сотрудника. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).