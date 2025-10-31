По итогам восьми месяцев 2025 года объем внешней торговли Ростовской области снизился на 40%, преимущественно за счет снижения экспорта. Об этом пишет «РБК-Ростов» со ссылкой на начальника службы таможенных доходов Южного таможенного управления Константина Бромберга.

В стоимостном выражении спад составил 22%. К концу августа география экспорта Ростовской области включала более 100 стран-контрагентов, среди которых Турция (22% — 16% годом ранее), Гонконг (13%), Египет (12%), Китай, Иран и Индия (по 5%).

«2025 год по-прежнему характеризуется беспрецедентной геополитической обстановкой, сложной экономической ситуацией, обусловленной высокой ключевой ставкой, санкционным давлением со стороны недружественных стран, действием специальных экономических мер на вывоз и проведением специальной военной операции», — приводят слова Бромберга.

